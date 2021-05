Francesca De Andrè, aria di crisi tra lei e il fidanzato: “È un momento passeggero che non è idilliaco”

“Invece di stamparmi un bel sorriso finto e farmi delle storie su Instagram dove faccio finta di niente dico la verità. Non dico niente perché non c’è nulla di bello”.Se nella sfera sentimentale, le cose per Francesca non vanno del tutto bene, la stessa cosa non si può dire del lavoro. Attualmente, infatti, la De Andrè è impegnata in vari progetti, tra cui anche il suo primo singolo. Del brano, l’ex concorrente del GF Vip ha dato una piccola anticipazione: il ritornello sarà “mezzo in inglese, mezzo in francese”.