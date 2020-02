Francesco Moser: fiori d’arancio per il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez?

Francesco Moser, noto ciclista, è stato ospite a Vieni con me, rilasciando un’intervista a Caterina Balivo. È stato impossibile, per Moser, non parlare del figlio Ignazio e della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez. La coppia, nata davanti le telecamere del Grande Fratello Vip, sta insieme da ben due anni. Nonostante le malelingue, la loro storia va a gonfie vele. Una domanda quindi è sorta spontanea: a quando le nozze?

IL RAPPORTO CON IGNAZIO E LA NUORA – Riguardo a un possibile matrimonio tra Ignazio e Cecilia, Francesco ha detto: “Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo. Sono scelte personali”. Il ciclista non ha mai nascosto l’ottimo rapporto che ha con la ragazza e con tutta la famiglia Rodriguez.

LE PAROLE DI CECILIA SU UN POSSIBILE MATRIMONIO – Riguardo al grande passo, ha detto la sua anche Cecilia Rodriguez. Attualmente, i due convivono a Milano. Inoltre, la coppia sta anche vivendo l’esperienze della conduzione nel programma di MTV Ex on the beach. “Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento”, ha così dichiarato l’ex gieffina, facendo capire che il grande evento è ancora lontano.