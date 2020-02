GFVip, Paola Di Benedetto e i dubbi sulla presunta spinta ad Antonella Elia

In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria particolarmente pesante. La forte lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese ha diviso la casa in due fazioni, soprattutto dopo la presunta spinta ai danni della showgirl.

ANTONELLA ELIA SI LAMENTA DELLA SPINTA RICEVUTA DA PATRICK – La donna, subito dopo la litigata, si è sfogata con le ragazze e piangendo ha accusato Patrick Ray Pugliese di averla spintonata contro il lavandino. “Mi mette le mani addosso, mi ha spintonata!” ha svelato la showgirl alle ragazze. Serena Enardu chiede la squalifica per Patrick poiché secondo la donna questo è un comportamento inaccettabile. Tuttavia, dopo aver preso inizialmente le sue difese, Paola Di Benedetto ha forti dubbi sulla veridicità del racconto della Elia.

PAOLA CONFIDA AD ADRIANA DI AVERE MOLTI DUBBI – Paola Di Benedetto, dopo aver sentito il racconto di Antonella Elia, ha subito preso le parti della donna ma ad oggi sta avendo dei forti dubbi. L’ex Madre Natura si è confidata con Adriana Volpe e ha espresso la sua perplessità in merito all’episodio: “Tu capisci che davanti ad una donna che piange, che dice: ‘Mi ha spintonato’, a me la prima cui mi viene da credere è lei. Quando ho visto la scena di lui al tavolo che diceva: ‘Io i piatti non li lavo, sei una stro..a, sei finta’, l’ho visto incattivito” ha iniziato a spiegare la Di Benedetto. Rivalutando l’accaduto, però, Paola crede che Antonella abbia leggermente ingigantito la questione: “Di questa spintonata io non sapevo l’esistenza. È una roba che se non c’è, è grave se è stata inventata! Zequila ha detto che non c’è stata nessuna spinta. Io ho visto quel pianto lì poi ho sentito lei che diceva: ‘Mi mette le mani addosso, mi ha spintonata!’, e ho detto: ‘Ma questo come si permette?’. Lei l’ho vista veramente provata, non mi è neanche balenato per la testa che potesse essere una cosa non vera” ha continuato la ragazza.

PATRICK RAY PUGLIESE È TRANQUILLO – Tuttavia, nonostante i malumori, Patrick è tranquillo e ha la coscienza pulita. Secondo lui non c’è stata nessuna spinta. Questa sera probabilmente Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto poiché grande sostenitore dei diritti delle donne. Il gieffino verrà squalificato? Intanto sui social girano video che non dimostrano affatto che l’uomo abbia spintonato la Elia. Per vederli cliccate qui.