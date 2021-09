Gaia Zorzi, interessata ad una nota musicista: di chi si tratta?

Protagonista insieme a Giulia Salemi del GF Vip Party, Gaia Zorzi ha fatto un’intervista doppia insieme all’influencer italo-persiana. Tra le tante domande a cui si è ritrovata a rispondere, la sorella di Tommaso ha rivelato una sua cotta verso un volto noto nel panorama musicale.

COTTA VERSO UNA MUSICISTA – Come annunciato settimane fa, Gaia e Giulia saranno al timone della conduzione del GF Vip. Sebbene si tratti della sua prima esperienza televisiva, la Zorzi sembra pronta ad iniziare questa nuova avventura.

Tra le domande a cui la ragazza e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli hanno dovuto rispondere, è emerso una chicca proprio su Gaia. Stando a quanto rivelato, la ragazza avrebbe preso una sbandata per una nota musicista. Di chi si tratta? Di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

Dopotutto, proprio a metà maggio la Zorzi aveva deciso di fare coming out su Twitter, rivelando di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne. “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, aveva così dichiarato pubblicamente. Ovviamente la scelta della ragazza ha trovato l’appoggio indiscusso del fratello Tommy.

Riguardo alla cotta per Victoria, Gaia Zorzi ha rivelato di averle lasciato qualche like tattico. Nonostante questo interesse, però, la ragazza ha ammesso: “Vorrei provarci, ma non ne ho il coraggio!”.