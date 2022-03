Galetti “Ospina potrebbe andare all’Al Nassr”

Rudy Galetti parla di un possibile sì di David Ospina ai sauditi dell’Al Nassr. Il portiere andrà in scadenza con il Napoli

Alla fine, Lazio e Real Madrid potrebbero finire beffate. Entrambe le squadre vorrebbero il portiere colombiano, ma con molta probabilità entrambe potrebbero finire battute. Ancora una volta potrebbero essere i soldoni e le ricche offerte del medio-oriente a vincere. David Ospina potrebbe accasarsi all’Al Nassr, club che avrebbe approcciato il calciatore già a Gennaio.

A dare la notizia è Rudy Galetti, attraverso il proprio profilo Twitter aveva dato la notizia già il 9 Gennaio. Lui sempre attivo sull’omonimo social, in quell’occasione disse: “L’Al Nassr vuole David Ospina: il club saudita ha già fatto una ricca offerta. Il calciatore del Napoli è in scadenza a giugno e deciderà il futuro nei prossimi mesi”.

Cosa è cambiato?

A cambiare praticamente nulla. Nonostante le voci delle ultime settimane, che volevano il Real Madrid in pole, secondo Galetti il portiere potrebbe finire ai sauditi. Il giornalista in questi giorni ha aggiunto: “L’interesse dei sauditi dell’Al Nassr è sempre forte. Il portiere ci sta seriamente pensando come opportunità per il suo futuro, le prossime settimane saranno decisive per la scelta finale del calciatore del Napoli”.

La società calcistica di Riad attualmente è seconda nel suo campionato. Conta nella sua rosa calciatori di buon spessore. L’ex Porto Vincent Aboubakar, il brasiliano Talisca e l’argentino Ramiro Funes Mori. Gente non da poco, che è passata anche per l’europa. David Ospina potrebbe essere dunque il prossimo acquisto della società, con Real Madrid e Lazio che a quel punto potrebbero mettersi il cuore in pace.