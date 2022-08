Galtier convoca Paredes, la firma con la Juventus tarda

Leandro Paredes convocato per la prossima partita del Paris Saint Germain in campionato. La firma con la Juventus può arrivare dopo Domenica

Questione di giorni, ma intanto Leandro Paredes si prepara alla sua ultima convocazione con la maglia del Paris Saint Germain. Il tecnico Galtier, infatti, lo ha convocato per il match di Ligue 1 contro il Monaco di domani sera.

Il calciatore e la Juventus, dunque, dovranno aspettare per convolare a nozze. L’ufficialità potrebbe arrivare ad inizio settimana, con i bianconeri che sembrano essere convinti di avere per le mani il loro nuovo regista.

Mercato chiuso?

Quello di Leandro Paredes potrebbe essere l’ultimo innesto del mercato bianconero. Il calciatore argentino, stando alle parole di Nedved, potrebbe essere l’ultimo colpo. Il vice presidente bianconero ha detto su Paredes: “Non vi posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Ci sono dei calciatori che potrebbero completare la nostra rosa, il mercato non è chiuso e faremo qualcosa”.

Indizio che potrebbe delineare almeno un altro colpo, ma attenzione ad eventuali altre trattative per la difesa. I bianconeri potrebbero aggregare qualche altro profilo nel reparto arretrato, specialmente sulle fasce dove ha lasciato Pellegrini. Il terzino italiano è in prestito all’Eintracht Francoforte e la Juventus potrebbe ricorrere al mercato per rinforzare proprio il ruolo lasciato vuoto dalla sua partenza. Alex Sandro, intanto, si prepara a disputare quella che si direbbe essere la sua ultima stagione a Torino. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la Juventus non sembra intenzionata a rinnovarlo. Si è provata la cessione, ma nulla da fare.