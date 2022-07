GF: ex concorrente fa pesanti accuse su una vincitrice:

Un ex concorrente del GF, precisamente della dodicesima edizione, è recente finito al centro dell’attenzione. Si tratta di Kevin Lopez che ha rilasciato delle spiazzanti dichiarazioni su Sabrina Mbarek, vincitrice di quell’edizione.

“È raccomandata” – Il tutto ha avuto inizio da un video che Kevin ha condiviso nelle sue IG Stories. Nel breve filmato in questione si vedono proprio Kevin e Sabrina impegnati in un’accesa discussione.

Sotto al video in questione, Lopez non ha mancato di commentare. Tra le tante dichiarazioni, a saltare all’occhio è stata la replica al commento di un utente: “Quando la raccomandazione è dietro l’angolo, la vittoria è in tasca“.

A chi gli ha chiesto degli approfondimenti su quando affermato, Kevin ha aggiunto: “Io non voglio certo spiegare ora come ora perché era raccomandata, ne avrei di cose da dire che non tornano, che ho visto con i miei occhi da concorrente. Poi potete pensarla come volete, è un gioco”.

Per quanto riguarda Sabrina, dopo la sua vittoria al GF ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Una volta chiusa la storia con Vito Mancini, la donna ha trovato l’amore e si è trasferita all’estero. Nonostante da anni sia lontana dal mondo dei riflettori, in molti si sono chiesti se replicherà alle pesanti accuse mosse da Kevin.