GF, la lieta notizia dell’ex concorrente: è finalmente diventata mamma

Solo qualche mese fa, una tra le tante amate ex concorrenti del GF, aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. A gran sorpresa, poche ore fa, Sarah Nile ha dato il lieto annuncio: ha dato alla luce Noah.

“Adesso ce l’ho tra le braccia” – Ex concorrente del noto reality Mediaset e di Uomini e Donne, in quest’ultimo programma è stata ex corteggiatrice. Nonostante non sia molto presente in televisione, Sarah è rimasta nel cuore di tanti telespettatori.

Poche ore fa, tramite il suo account di Instagram, la Nile ha annunciato la nascita di Noah, il suo primo figlio. Mostrandosi dopo il parto, con in braccio il suo piccolo, Sarah ha scritto un’emozionante didascalia:

“Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande”, ha esordito così su Instagram. Non ha mancato di ringraziare suo marito, i suoi cari e tutti coloro che le sono stati accanto e con cui ha condiviso questa immensa gioia.

Continuando, la neo mamma ha voluto dar voce a tutta la sua felicità: “Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è l’ho tra le mie braccia”. Ha poi concluso così il tenero post: “Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!!”