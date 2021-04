Giulia De Lellis, esordio sul grande schermo: tra i tanti complimenti, mancano quelli di qualcuno

Nella domenica di Pasqua ha fatto il suo debutto il film con Giulia De Lellis “Genitori vs Influencer”. La pellicola diretta da Michela Andreozzi, è stata mandata in onda per la prima volta in TV, su Sky.

La commedia è stata accolta con entusiasmo, sebbene non siano mancate le critiche. Tra i tanti complimenti, molti sono stati rivolti a Giulia De Lellis. Non è sfuggito, però, il silenzio da parte di Andrea Damante.

ESORDIO NEL MONDO DEL CINEMA – In questo periodo, la carriera di Giulia è tutta in salita. Dal suo esordio a Uomini e Donne, la De Lellis è riuscita a rimanere sulla cresta del successo.

Seguitissima sui social, l’ex corteggiatrice ha riscosso successo nel mondo editoriale e, qualche giorno fa, anche come attrice. La De Lellis ha infatti preso parte in una commedia, vestendo i panni di se stessa, ossia quello di Influencer.

Dopo la messa in onda della pellicola, sono stati tanti i volti noti e non che si sono complimentati per il film, ma, soprattutto, per le capacità recitative di Giulia De Lellis. Agli utenti di Instagram, però, non è sfuggito il silenzio da parte di Damante, ex fidanzato storico dell’influencer. Solo qualche mese fa, i due si sono detti definitivamente addio dopo un breve ritorno di fiamma. Attualmente la ragazza è felicemente innamorata di Carlo Beretta, Andrea, invece, è impegnato con Elisa Visari.