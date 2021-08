GF, Roberta Beta derubata in casa: lo scatto pubblicato su Instagram

Roberta Beta, conduttrice radiofonica, ha partecipato al Grande Fratello negli anni 2000, nella prima edizione condotta da Daria Bignardi. Il giorno del suo compleanno, la donna ha ricevuto una brutta sorpresa, vediamo di cosa si tratta.

LADRI IN CASA – La donna, il giorno del suo compleanno, ha ricevuto un’amara sorpresa che ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale. L’ex concorrente, infatti, è stata derubata. Roberta Beta ha trovato il caos in casa e ha pubblicato lo scatto su Instagram per testimoniare.

“Tanti auguri a me e grazie del regalo” ha scritto nella didascalia la donna allegando la foto in cui si vede la camera da letto totalmente a soqquadro. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato che fortunatamente i ladri non hanno trovato nulla.

La donna, poi, ha aggiunto che in quel momento suo figlio avrebbe dovuto trascorrere il suo tempo proprio in casa ma pare abbia deciso di andare al mare. “Lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene” ha continuato la donna.

DOPO IL GRANDE FRATELLO – Dopo l’esperienza vissuta a Cinecittà, Roberta Beta ha condotto diversi programmi radiofonici. Inoltre, ha fatto l’inviata ne La vita in diretta su Rai 1, restando nel cast fino al 2007. Dal 2016, l’ex concorrente conduce Fattore Beta su Radio Incontro Donna.