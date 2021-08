Uomini e Donne, Giacomo Czerny rifiuta il lavoro proposto da Maria De Filippi

Giacomo Czerny l’abbiamo conosciuto in quest’ultima edizione di Uomini e Donne. Il giovane ragazzo ha scelto Martina Grado e i due sono molto innamorati. Tuttavia, in questi giorni il ragazzo sta facendo parlare di sé per aver rifiutato una proposta di lavoro molto importante.

GIACOMO DICE NO A MARIA DE FILIPPI – Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha rivelato di aver ricevuto una proposta di lavoro importante proprio dalla conduttrice del programma. La De Filippi, infatti, è rimasta impressionata dai lavori di Giacomo come video-maker.

Tuttavia, a distanza di settimane dallo scoop lanciato, pare che Giacomo Czerny abbia deciso di rifiutare la proposta. Il motivo lo spiega proprio lui alla redazione di Uomini e Donne. “Ci abbiamo riflettuto. Tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta. A settembre, quindi, non andrò a Roma“ ha esordito il ragazzo.

“Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta. Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto ad offrirmi. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita“ ha continuato.

LA REAZIONE DEL PUBBLICO – La decisione di Giacomo ha lasciato i telespettatori e i follower senza parole. Qualcuno ha avuto anche l’idea di criticarlo poiché un’offerta del genere, in questo periodo storico, non può essere rifiutata.