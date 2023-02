GF Vip, accesa discussione durante la pubblicità: volano accuse tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, non sono affatto mancate le discussioni. Dopo un primo scontro avvenuto in puntata, tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà è scoppiata un’accesa discussione durante la pubblicità.

FURIOSA DISCUSSIONE – A far scoppiare la discussione è stata la nomination della De Donà. La gieffina veneta, infatti, ha deciso di nominare la Fiordelisi. Ad Antonella non è affatto piaciuto il gesto della gieffina, così come ammesso da lei stessa una volta mandata la pubblicità.

Come riportato da Biccy.it, l’influencer salernitana ha criticato aspramente la nomination di Giaele. Dal canto suo, la De Donà ha spiegato cosa l’ha spinta a fare il nome della gieffina:

“Hanno mandato in onda un confessionale dove dicevi che se mio marito era un panettiere neanche me ne sarei innamorata e ti arrabbi se ti nomino? Anche se mi hai chiesto scusa io mica dimentico, ti sei dimostrata incoerente. Se te registri quel confessionale, dopo non vieni da me a fare l’amica chiedendomi un paio di tacchi!”.

La ragazza non ha indietreggiato di un solo passo dalle sue posizioni, continuando ad attaccare la compagna d’avventura. Antonella ha così accusato la De Donà di essere priva di una propria personalità, facendosi quindi influenzare dagli altri.

Non è certamente mancata la replica di Giaele: “Certo, va bene, non ho una personalità tutta mia. Se ti riesce meglio dire questa cosa per uscirne bene ok, fallo, ma io ti dico che ho una testa pensante e non mi faccio influenzare da nessuno. Hai avuto atteggiamenti ripetuti contro di me“.