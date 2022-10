GF Vip, aereo per Marco Bellavia: scatta la censura da parte della regia

Dopo quanto accadutogli all’interno della casa del GF Vip, Marco Bellavia è entrato nel cuore del pubblico. Nonostante l’ex volto di Bim Bum Bam non sia più nella casa più spiata d’Italia, i suoi fan continuano a fargli sentire tutto il loro sostegno e affetto. A dimostrare ciò è stato l’aereo che alcuni fan hanno dedicato a Marco e fatto volare sulla casa. A spiazzare, però, è stata la reazione degli autori.

ENNESIMA CENSURA DEGLI AUTORI – Nei giorni scorsi l’ex gieffino è nuovamente tornato al centro dei social. Il caso Bellavia ha infatti scosso i telespettatori, spiazzati dal comportamento di molti concorrenti nei confronti di Marco. L’uomo ha subito trovato il sostegno del pubblico e di molti volti noti televisivi e non.

A distanza di settimane dalla sua uscita, Marco continua a ricevere l’affetto da parte dei suoi fan. Pochi giorni fa, infatti, è volato un aereo sopra la casa più spiata d’Italia che trasportava un messaggio per l’ex gieffino: “Marco l’Italia è tutta con te”. A spiazzare, però, è la censura da parte del programma.

Stando a quanto riportato da diversi utenti del web, i produttori avrebbero impedito ai gieffini di poter vedere l’aereo. A documentare il tutto è stata una fan che ha condiviso su Twitter il video che mostra l’aereo. Tale gesto ha indignato il pubblico che si è subito riversato sui social, criticando il comportamento degli autori.

In molti si sono lamentati del fatto che a Ginevra Lamborghini, nonostante la squalifica, fu mandato un aereo, ma in quel caso non è scattata alcuna censura. Per questo in tanti si sono chiesti il perché di questa censura da parte degli autori. Nonostante questo tentativo, da come mostrato su Twitter, i gieffini hanno visto l’aereo, commentando quanto accaduto.