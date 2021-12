Gf Vip, Alex Belli svela il retroscena: “Ecco perchè ho mentito all’interno della casa…”

Alex Belli è stato senza ombre di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dell’attuale edizione del Gf Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. L’attore ha fatto parlare di sé soprattutto grazie alla relazione con Soleil Stasi.

Ebbene molti spettatori lo accusano di aver recitato per 3 mesi, prendendo in giro la bella italoamericana, ma lui non ci sta e sul settimanale Chi svela l’unica bugia detta dentro la casa di Cinecittà.

“Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”.

L’attore si è poi espresso sul nuovo arrivato in casa, ‘American Smile‘: “Io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto.

E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce“.