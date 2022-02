GF Vip, Alex, Delia e Soleil: svelati i loro compensi?

È innegabile che in questa sesta edizione del GF Vip il vero protagonista non è un concorrente, ma il triangolo amoroso nato tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Nonostante le critiche nate sia fuori e dentro la casa, i tre gieffini continuano a portare ascolti al programma. Proprio per questo sembra siano lievitati i compensi dei tre.

I COMPENSI DEL TRIANGOLO – Data la popolarità che il triangolo ha portato al reality, è ovvio che Alfonso Signorini abbia puntato tutto su di esso. Sono stati tanti gli inaspettati risvolti e i colpi di scena che hanno alimentato la dinamica nata tra la Sorge, Alex e la Duran.

Se la Sorge e l’attore sono stati nel programma fin dall’inizio, Delia ha fatto il suo ingresso a programma iniziato. Dopo esser stata protagonista fuori dalla casa, Alfonso ha deciso di farla diventare una nuova concorrente del reality. Stando alle voci di corridoio, pare che il conduttore abbia offerto alla modella venezuelana 20 mila euro a settimana per far parte del programma.

Inaspettato e chiacchierato il ritorno di Alex nella casa più spiata d’Italia. Squalificato per non aver rispettato le norme anti-covid, l’ex volto di Centovetrine è tornato per tentare di salvare il suo rapporto con Delia e la sua amicizia con la Sorge. Per questo motivo sembra che Signorini abbia offerto a Belli ben 30mila euro per questo suo ritorno.

Per quanto riguarda Soleil, invece, si parla di un aumento del consegno. Dai 10mila euro iniziali, si dice che Alfonso li abbia aumentati a 25mila euro a settimana. Il cachet sarebbe ulteriormente aumentato a 30mila euro dopo il ritorno di Alex.