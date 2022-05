GF Vip, Barù senza filtri: rivelato il suo cachet e la sua su Jessica

Reduce dal successo avuto con il GF Vip, Barù continua a finire spesso al centro del gossip. Qualche sera fa, infatti, non è passata inosservata la presenza di Jessica Selassié all’inaugurazione del nuovo locale dell’ex gieffino.

Su Jessica, Barù ne ha parlato anche in una recente intervista. Oltre a dire la sua sulla principessa, il nipote di Costantino della Gherardesca ha rivelato il compenso ricevuto e una strana clausula del contratto.

LA SUA SULLA SELASSIÉ – Intervistato nel programma radiofonico “Non succederà più”, su Radio Radio, l’enologo si è nuovamente dimostrato senza filtri. Noto anche nella casa per la sua schiettezza, l’ex gieffino ha ribadito che tra lui e Jessica c’è sempre stata solamente dell’amicizia:

“Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta”.

Proseguendo nell’intervista, Barù ha ammesso che a spingerlo a prendere parte al GF Vip non è stata tanto la visibilità, ma il guadagno economico. Il compenso è frutto di una trattativa in cui l’enologo ha sparato una cifra abbastanza alta, pensando di ricevere un rifiuto. Il programma, invece, ha accettato:

“Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece…”.

Parlando sempre del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, Barù ha ammesso che pensava che sarebbe rimasto lì solo un mese. Contro ogni previsione, invece, l’uomo è arrivato in finale:

“Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di casette che avevo già in canna e buonanotte. Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì”.

Riguardo la chiacchierata fine della storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Barù ha preferito non dire la sua. Secondo l’ex gieffino, infatti, si tratta già di una situazione abbastanza delicata.