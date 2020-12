GF Vip, botta e risposta social tra lo staff della Salemi e Parpiglia: la replica

In queste ultime settimane a impazzare sui siti di gossip e nei salotti televisivi è un acceso confronto avvenuto al GF Vip. Si tratta dell’infuocata discussione avvenuta tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due delle protagoniste di questa quinta edizione del reality.

La scintilla che ha fatto scoppiare la bomba è stata la provocazione di Alfonso Signorini. In seguito ad alcuni rumors che parlavano di una presunta lite avvenuta in Costa Smeralda, il conduttore ha chiesto alle due concorrenti se ciò fosse vero o meno. A rispondere è stata la Gregoraci, spiegando che non era accaduto nulla, questo perché, a detta della donna, la Salemi avrebbe passato tutto il tempo a parlare con Flavio Briatore. Inoltre, sempre secondo la versione dell’ex moglie dell’imprenditore, l’influencer avrebbe inviato messaggi all’uomo. Il tutto non ha fatto altro che infiammare gli animi.

“Io c’er0”- Alcuni dei presenti nella vacanza incriminata ha voluto dire la loro, appoggiando la versione di Giulia e smentendo quindi le dichiarazioni della showgirl calabrese. A confermare le parole della Gregoraci è Gabriele Parpiglia, noto giornalista e penna di Chi, che ha voluto dire la sua su Twitter:

“Io so chi ha ragione in questa rissa Gregoraci vs Salemi. ELISABETTA perché so… perché c’ero, Amen. “

La questione non si è conclusa così, infatti un’ulteriore replica è giunta da parte dello staff di Giulia Salemi. Sempre sul noto social, sull’account della concorrente del GF Vip è comparso un tweet:

“Io sono arrivata in Sardegna il 5 agosto e sono ripartita il 16. Mi sembra tu fossi altrove… #formentera”.

La vicenda è ancora aperta e i fan del reality non attendono altro che scoprire la verità. Cos’è successo veramente? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.