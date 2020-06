GF Vip: Clizia Incorvaia ha un piccolo incidente per fare una foto

Clizia Incorvaia è sempre più innamorata di Paolo Ciavarro, nonostante alcune vicissitudini che hanno dovuto vivere come ad esempio la separazione dopo la partecipazione al Gf Vip a causa del lockdown. In questi giorni i due ragazzi sono insieme in vacanza in Sicilia.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO INSIEME IN VACANZA – Come vi abbiamo già accennato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono insieme in vacanza in Sicilia tra il buon cibo e il mare cristallino. Proprio durante una delle tante escursioni Clizia ha avuto un piccolo incidente che ha fatto preoccupare i suoi followers.

CLIZIA INCORVAIA: PICCOLO INCIDENTE PER FARE UNA FOTO – Clizia durante una delle tante escursioni ha fatto un piccolo incidente che le ha causato delle escoriazioni su braccia e gambe. Ha anche postato una foto con la didascalia: “Prima che @paolociavarro tentasse di farmi fuori”. Nella diretta subito dopo ha spiegato meglio l’accaduto.

CLIZIA INCORVAIA CADE PER FARE UNA FOTO – La ragazza pare che sia caduta e si sia fatta male proprio mentre era in posa per fare una foto perfetta. Niente di grave, però, per l’ex gieffina che si è mostrata subito dopo sorridente con Paolo Ciavarro che era intento a prenderla in giro. Le ha infatti detto che non sa fare nemmeno una foto e lei ha prontamente risposto: ”Io non sono capace? Sono ridotta… non lo so”.

Ha poi reso partecipi i suoi fan della sua caduta mostrando con un video fatto sul cellulare le ferite causate dalla caduta. Per vedere il video di Clizia clicca qui. Subito dopo ha anche postato alcune foto che mostrano delle escoriazioni a gambe e braccia. La ragazza però sta più che bene e continua la sua vacanza con il suo ragazzo Paolo.