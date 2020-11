GF Vip, Dayane viene a sapere dell’ex Carlo e di Giulia: prende le difese di Damante

Nella scorsa puntata del GF Vip, andata in onda lunedì in prima serata, ha fatto il suo ingresso il chirurgo dei Vip: Giacomo Urtis. Il ragazzo ha il compito di fornire gossip e rumors provenienti da fuori, ai concorrenti spetta scoprire se essi siano veri o falsi. Uno degli ultimi gossip riguarda Dayane Mello, precisamente uno dei suo ex fidanzati. Come ha reagito?

“Non penso che lui potrebbe fare una cosa del genere” – Dopo dei gossip riguardanti alcuni gieffini, questa volta è stato il turno della modella brasiliana. Urtis le ha quindi svelato: “Carlo Beretta, il tuo ex è stato travolto dalla passione per Giulia De Lellis“.

La ragazza non è affatto rimasta indifferente davanti a questa notizia. Non ha mai nascosto, infatti, il profondo sentimento che ha provato per Carlo. Inoltre, ha anche parlato di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia e amico del rampollo di casa Beretta. Si è quindi schierata dalla parte del dj veronese che nella recente ospitata a Verissimo si era detto tradito da un amico.

“Io so che Andrea Damante è un ottimo amico di Carlo. Conoscendolo non penso che lui potrebbe fargli una cosa del genere al suo amico. Lui è molto più amico di Damante che di Giulia. Lui è molto amico, molto. Ragazzi non è da lui. Esce sempre con Andrea e Marco Cartasegna”, ha così spiegato gieffina.

Nonostante l’incredulità davanti alla notizia, si è detta convinta della veridicità del gossip. “Comunque il rumor è verissimo avevo già sentito qualcosa nei mesi scorsi”,ha ammesso la Mello. Dayane è tornata a parlare dell’amicizia che legava Carlo e Damante, continuando a mostrare stupore davanti al comportamento di Beretta. “Carlo è molto preciso su queste cose e mi sembra strano che faccia una cosa di questo tipo a uno dei suoi più cari amici”, ha aggiunto la donna.

Parlando della coppia, la Mello si è comunque detta felice della nascita di questo amore: “Se si è fidanzato con Giulia ok, vado avanti io, sono contenta per loro. Beati loro se si amano davvero”.

“Guardereste l’amico del vostro fidanzato?” – La concorrente del GF Vip ha detto la sua anche su Giulia De Lellis, dichiarando: “Voi lo guardereste un amico del vostro fidanzato? Non ce la farei mai con un amico, con un grande amico, con il migliore amico non ce la farei. Con un conoscente, con una persona con cui il mio ex si vedeva 5 volte l’anno magari ce la farei”.