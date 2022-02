Gf Vip, è bacio tra Delia e Barù? Lo chef non ci sta e s’infuria con gli altri concorrenti

Continuano i litigi e le discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia, e questa volta a far discutere è ancora Delia Duran, moglie di Alex Belli, in correlazione però ad un altro concorrente della casa.

Stavolta ad essere coinvolto è Barù. Lo chef nipote di Costantino della Gherardesca non ha ben digerito le dichiarazioni di chi nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sostiene di averlo visto baciarsi con Delia Duran.

Il fatto sarebbe accaduto nel corso della festa di venerdì sera scorso, quando i due, molto probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere in più, sarebbero stati visti molto vicini da alcuni concorrenti, e alcuni parlano anche di un bacio.

Barù si è infuriato, ribadendo a tutti, con tono di voce molto alto, che per lui non si tratta di uno scherzo e che non ha assolutamente baciato Delia, né avuto con lei avvicinamenti intimi.

Come riportato da anticipazionitv.it a diffondere la voce era stato Gianluca Costantino, che sosteneva di averli visti, ma il filmato del bacio in questione non c’è e probabilmente anche se ci fosse stato la regia non lo avrebbe ripreso.