GF Vip, Elisabetta Gregoraci: alla Marzano non sfuggono alcuni like

Tra i protagonisti della quinta edizione del GF Vip c’è certamente Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è stata più volte al centro delle discussioni per via della sua amicizia con Pierpaolo Pretelli.

Nonostante il reality si sia concluso da qualche settimana, sui social gli ex concorrenti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Proprio per questo a Deianira Marzano non sono sfuggiti i like lasciati dall’ex moglie di Flavio Briatore.

PENSA ANCORA A PIERPAOLO? – Entrata nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha instaurato una forte amicizia con l’ex velino. Tra due si è infatti creato un feeling che ha fatto non poco discutere.

Nonostante Pretelli sia felicemente impegnato con Giulia Salemi ed Elisabetta abbia sempre parlato di una semplice amicizia, quest’ultima continua a mettere like alle foto insieme all’ex velino. A farlo notare è proprio Deianira, nota opinionista del web.

L’influencer, che ha spesso criticato aspramente la showgirl, ha così dichiarato sulle sue IG Stories: “Lei che continua con i like dove parla di Pierpaolo“. Cosa notata anche da molti utenti dei social, Elisabetta Gregoraci è solita lasciare “cuoricini” alle foto che la vedono insieme a Pierpaolo, che pensi ancora a lui?