Hirving Lozano per Aurelio de Laurentiis vale oltre 50 milioni di euro

Da oggetto misterioso a prezioso pilastro del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. Stiamo parlando proprio del messicano Hirving Lozano, arrivato la scorsa estate per 40 milioni di euro suscitando lo scetticismo di moltissimi addetti ai lavori specialmente dopo le non convincenti prestazioni dello scorso anno.

Quest’anno, invece, la musica è stata tutt’altra. Lozano ha giocato con grandissima regolarità fin quando non si è infortunato in occasione della sfida contro la Juventus nella cui gara ha rimediato un fastidio muscolare che lo sta tenendo un po’ fuori dai giochi.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi il suo prezzo sarebbe schizzato oltre i 50 milioni di euro e non sarà quindi facile convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo durante la prossima sessione di calciomercato.

Ecco cosa scrive il quotidiano romano:

“Tredici goal, di cui nove in campionato; sette assist e una quantità enorme di accelerazioni e giocate fulminee sulla fascia destra. Con tanto di sacrificio difensivo costante: una crescita complessiva, applicazione tattica compresa”. Evidente, dunque, la sua crescita rispetto all’anno scorso visto che Hirving riesce quest’anno sia ad avere continuità realizzativa che impegno tattico per far quadrare la squadra.

“Riferendosi alla valutazione di mercato di Transfermarkt, oggi varrebbe 45 milioni: 7 in più di qualche tempo fa. L’idea è che per De Laurentiis valga molto di più: oltre 50, ma l’ambizione è fargli toccare livelli sempre più alti. Come? Con goal e prestazioni da Champions”.