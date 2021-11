GF Vip, ennesimo riavvicinamento tra Manuel e Lulù: lui frena la principessa

Fin dall’inizio di questa nuova edizione del GF Vip, ha fatto parecchio discutere il rapporto che si è creato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il loro legame, infatti, è stato parecchio turbolento, costellato da tira e molla da parte del nuotatore. Recentemente è avvenuto l’ennesimo riavvicinamento tra i due, ma il ragazzo ha subito spento le speranze della principessa.

LE PAROLE DI MANUEL – Come detto in precedenza, tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia c’è stato un riavvicinamento. Tra i due non c’è stato alcun momento eclatante, solo semplici e innocenti abbracci e baci sulla guancia. Con il timore che la ragazza potesse fraintendere, Bortuzzo ha subito voluto chiarire la loro situazione.

Lulù non ha mai fatto mistero dei sentimenti che prova verso il nuotatore, finendo spesso al centro delle discussioni proprio per questo. Davanti a ciò, Manuel ha voluto frenare le speranze della Selassié:

“Vieni sempre a dirmi che devi dirmi delle cose. Senti, dimmele e basta adesso. Ok non è un grosso problema il bacetto, ma in determinati momenti. Io non vorrei che tu fraintendessi tutto. Il fatto è che non mi piacerebbe che tu attribuissi un valore ad alcuni comportamenti, che io faccio solo per il bene nostro. Ovviamente il bene tra noi c’è. Dico adesso, qui dentro ho paura a darti attenzioni in più, perché ho chiaro quello che voglio io. Per rispetto di quello che vuoi tu, anche un abbraccio penso che possa essere frainteso per qualcosa di più. Io ti abbraccio in maniera neutra, ma non so bene cosa pensi tu di certi gesti. Per questo è meglio limitarsi”.

Continuando con il suo discorso, Manuel ha poi voluto aggiungere: “Ci tenevo a dirti che deve essere tutto chiaro, non fraintendiamolo con cose che non esistono. Il bacetto della buonanotte ci sta, poi però mi preoccupo che fraintendi cose completamente diverse. Altrimenti io mi tiro completamente indietro”.