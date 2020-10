GF Vip, Franceska Pepe: rivelati i retroscena dietro la lite con un’autrice del reality

Nella puntata del GF Vip andata in onda venerdì sera, non è affatto passato inosservato l’ingresso di Franceska Pepe in studio. L’ex concorrente è infatti arrivata con largo ritardo, causato, da quanto rivelato da lei stessa, da un’accesa discussione con un’autrice. La Pepe non è scesa nei dettagli, ma ci ha pensato un noto giornalista a rivelarne i retroscena.

IL RACCONTO DI PARPIGLIA – Fin dalla sua avventura dentro la casa, Franceska ha dimostrato un bel caratterino. A far discutere, infatti, sono state le varie liti che l’ex gieffina ha avuto con alcuni concorrenti. La ragazza non si è smentita neanche fuori dalla casa, arrivando a litigare con un’autrice del programma. Senza scendere nei dettagli, nella puntata di venerdì, la Pepe ha parlato di una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

A rivelare cos’è realmente accaduto dietro le quinte è Gabriele Parpiglia, una delle famose penne del settimanale Chi. Il giornalista ha infatti spiegato il motivo che ha portato la modella a litigare furiosamente con l’autrice.

“Francesca è rimasta male perché…” – Durante la puntata del programma social Casa Chi, condotto da Parpiglia, è stato svelata la causa della furiosa lite avvenuta dietro le quinte del GF Vip:

“Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione”.

Spiegando anche le IG Stories dell’ex concorrente contro il programma, Parpiglia ha concluso così: “L’agente ci ha detto che lei non vuole più andare al GF, non vuole nemmeno partecipare come pubblico. Tesi confermata dalle storie Instagram dove ha definito tutti vergognosi e casa di pazzi”.