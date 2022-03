GF Vip, frecciatina di Miriana a Biagio: “Sii l’oro, non come loro”

Come avvenuto negli scorsi anni, anche in questa sesta edizione del GF Vip sono nate delle nuove coppie. Tra gli ultimi amori sbocciati nella casa più spiata d’Italia, è già scoppiato il sentimento nato tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Tra frecciatine e IG Stories, l’oramai ex coppia è tornata al centro del gossip.

“Sii l’oro, non come loro” – A stupire il pubblico del reality è stata la velocità con cui si è conclusa la storia d’amore tra Biagio e Miriana. Una volta uscita dalla casa, la showgirl ha deciso di mettere fine alla sua relazione con l’opinionista. Davanti alla scelta dell’ex volto di Non è la Rai, D’Anelli si è lamentato in televisione del comportamento della Trevisan.

La riposta dell’ex gieffina non si è fatta tardare. Ai microfoni di Verissimo, la donna ha annunciato la decisione di voler lasciare Biagio. Senza scendere nei dettagli, Miriana ha ammesso: “La verità è che non voglio una persona del genere accanto a me e mio figlio, lui è un volta faccia. Poi ha detto cose bruttissime in televisione davanti a tutti“.

Sembrava quindi che la storia fosse chiusa. Nei giorni scorsi, però, Biagio ha pubblicato delle IG Stories dove ha mostrato di star andando in Germania. Nel vedere la destinazione del viaggio dell’opinionista, in molti hanno ipotizzato che sia andato dall’ex fidanzato. Sebbene l’uomo abbia smentito tale teoria, successivamente ha pubblicato uno scatto in cui si vede una mano femminile.

Miriana, invece, sembra aver voluto lanciare una frecciatina sui social. Su Twitter, infatti, l’ex gieffina ha scritto: “Preservati parla con pochi, sii l’ORO, non come LORO #perfettamenteimperfetta“.