GF Vip, Guenda ha una storia con un uomo sposato? Interviene la moglie

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione del gossip è una concorrente della quinta edizione del GF Vip: Guenda Goria. Stando a quanto trapelato, la donna fuori dalla casa avrebbe una relazione extraconiugale con un uomo sposato. Ad intervenire è la moglie, ma anche un’altra donna, un volto noto del piccolo schermo.

“Abbiamo un figlio” – A rilasciare questo inaspettato scoop è il noto giornalista Gabriele Parpiglia, durante una diretta streaming di Casa Chi: “Non è single, falso! Sta con un ragazzo più grande, Telemaco. Si sono conosciuti durante una vacanza al Coral Bay, pochi mesi prima del GF Vip, lui lavorava lì”. Stando a quanto riportato dal giornalista, la gieffina avrebbe il cuore già occupato, cosa che ha più volte smentito nella casa. Inoltre, Parpiglia ha rivelato prima di entrare nel reality, la Goria avrebbe trascorso tre giorni a Milano con quest’uomo.

Telemaco Dell’Aquila, il presunto fidanzato della figlia della Ruta, ha spiegato che rilascerà un’intervista a Giornalettismo, volendo spiegare questa storia. A dire la sua è anche la moglie di Telemaco, con cui il 48enne è sposato e ha un figlio: “Io amo Telemaco e voglio salvare la nostra famiglia. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella Casa, ma non mi arrendo. Telemaco e io siamo una famiglia, abbiamo un figlio“.

“Noi sapevamo che Telemaco era separato da tempo” – A Pomeriggio 5, Eva Henger ha parlato di questo gossip, smentendo la versione di Telemaco. Stando a quanto spiegato dalla donna alla D’Urso, lei conosceva da tempo l’uomo e sapeva che fosse separato da tempo con la moglie. “Noi sapevamo che Telemaco era separato da tempo, non da due giorni. Lui vive a Sharm da solo, senza la moglie”, ha così spiegato la Henger. Ed è proprio a Sharm el-Sheikh che Guenda ha conosciuto l’imprenditore.

L’ospite di Barbara ha inoltre aggiunto che quando Telemaco si era messo insieme a Guenda, non era ancora separato legalmente. Nonostante non avesse effettivamente divorziato con la moglie, la storia con la concorrente del GF Vip è sempre stata vissuta come fosse una normale relazione: “Sono rimasti a Sharm insieme per il lockdown. Poi sono saliti a Milano, dove hanno vissuto questa storia alla luce del sole. Ma dopo una foto insieme è apparsa la moglie”.