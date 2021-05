GF Vip, il desiderio di Zelletta: “Vorrei tornare in TV, ma…”

Fresco della sua esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta è tornato nuovamente al centro dell’attenzione. Conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua love-story con Natalia Paragoni, l’ex tronista ha accresciuto la sua fama sui social e non.

Recentemente in un’intervista radiofonica, l’ex gieffino ha voluto parlare dei suoi futuri progetti lavorativi. Tra le varie rivelazioni, clamorosa è quella riguardante un desiderio di Andrea.

“Vorrei tornare in TV, ma…” – Grazie alla sua partecipazione al noto reality Mediaset, Zelletta è tornato a far parlare di sé. Oltre al successo televisivo e social, l’ex tronista tarantino è pronto a lanciarsi nel mondo musicale.

A RTL102.5, Andrea ha parlato del prossimo brano musicale che uscirà il 28 maggio: “Si tratta di un nuovo brano, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”.

I sogni del tarantino, però, non finiscono qui. Dopo la sua esperienza al GF Vip, Andrea, da quanto rivelato da lui stesso, punterebbe ad un altro programma televisivo: “Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv”.