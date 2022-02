GF Vip, inaspettato annuncio di Belli: “Sparisco dalla televisione”

Dal suo ingresso al GF Vip, Alex Belli è continuamente al centro dei riflettori. La sua turbolenta situazione sentimentale è infatti molto discussa sui social e nel mondo del gossip. Intervistato a Verissimo, l’attore ha spiazzato il pubblico con un inaspettato annuncio.

“Sparisco dalla televisione” – È da quattro mesi che Belli è spesso finito al centro delle chiacchiere. Il suo matrimonio con Delia Duran e la chimica artistica con Soleil Sorge, attuale gieffina, lo ha reso il vero protagonista di questa edizione del programma.

Ad un mese dalla sua uscita dal GF Vip, Belli è tornato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Questa volta solo, l’uomo è tornato a parlare del suo matrimonio e del rapporto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Parlando di Soleil, Alex ha nuovamente confermato di essere innamorato della ragazza. Proseguendo con la sua spiegazione, ha aggiunto: “Il concetto è che ci sono varie forme d’amore , puoi amare una donna e poi in maniera diversa di un’altra e così è successo a me”.

Nonostante ciò l’ex gieffino è stato chiaro su una possibile relazione anche con la Sorge: “Però attenzione che non ho detto che voglio fare una troppia. Anche se Soleil è unica e la amo, ho una grande complicità con lei. Però mai ho detto che voglio stare in un rapporto/matrimonio a tre. Tra me e sole c’è una grande complicità e poi ovviamente un’intesa erotica molto alta”.

L’attore ha le idee molto chiare anche in caso la Duran dovesse metterlo davanti alla scelta tra lei e l’ex volto di UeD: “No, non sarei disposto ad allontanare Soleil. perché non fa parte del mio modo di comportarmi, io non sono fatto così non ragiono in questa maniera”.

A spiazzare il pubblico, però, è stata un’altra dichiarazione. Parlando del suo prossimo colpo di scena, Alex Belli ha annunciato: “Desidero uscire di scena e andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione”.

L’attore riuscirà veramente ad abbandonare le scene? È certa la sua presenza nella puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì sera, ma, come specificato da lui stesso, per questioni di contratto.