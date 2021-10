GF Vip, Jessica si scaglia contro un’ex concorrente: “Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro”

Tra i concorrenti della sesta edizione del GF Vip che sono spesso finiti al centro dei riflettori, ci sono le sorelle Selassié. All’interno della casa, infatti, hanno creato non poche dinamiche. Nuovamente una delle tre principesse etiopi, Jessica, ha catturato l’attenzione degli utenti dei social per una critica nei confronti un ex volto del reality, precisamente della scorsa edizione.

“Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro” – Come già accaduto nei giorni scorsi, anche nella giornata di oggi è saltato il nome di un ex volto del reality. Precisamente oggi è stato il turno di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip.

Come ben risaputo dai fan del programma, l’anno scorso la Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse del reality. La ragazza è spesso finita al centro dell’attenzione per il suo rapporto con Dayane Mello, per le sue turbolente vicende passate e per la sua storia d’amore con Andrea Zenga.

Nonostante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia sia terminata da mesi, Rosalinda è tornata al centro dell’attenzione. Durante un momento di chiacchiere con Ainett, Francesca, Raffaella e Clarissa, Jessica ha voluto dire la sua sull’ex gieffina:

“Mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro”.

Sebbene la Cipriani abbia preso le difese dell’attrice, la principessa ha ribadito l’antipatia che prova nei confronti di Rosalinda. Arriverà la replica dell’ex concorrente?