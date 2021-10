Dramma a Casal di Principe, Giovanna muore di Covid: lascia il marito e due bimbi

La notizia ha devastato la comunità di Casal di Principe. Giovanna, giovanissima mamma di due bimbi, si arrende al Covid e muore dopo giorni di agonia facendo piombare tutta la cittadina in uno straziante dolore.

I casalesi hanno voluto esprimere con grande partecipazione tutto il loro cordoglio al marito di Giovanna, gestore di una nota pizzeria in città. Lui stesso in un accorato post su Facebook ha voluto ringraziare tutti scrivendo: “Siete stati davvero in tanti, non riesco a rispondere tutti ma vi ringraziamo, io e la mia famiglia, per la vostra vicinanza”.

Lo sconvolgimento dell’intera cittadinanza ha mosso lo stesso sindaco, Renato Natale, a voler prendere la storia di Giovanna quale esempio circa l’importanza del rispetto delle regole sociali e della vaccinazione, unico metodo per non dover mai più assistere in futuro a simili sciagure.

“Apprendo con grande tristezza della morte per Covid di una giovane madre della nostra Città. Esprimo il mio cordoglio e quella dell’intera Amministrazione a tutti i suoi familiari“, le parole di Natale, medico e attivista fin dagli anni ’80.

“Con questo decesso sale a 38 il numero dei nostri concittadini uccisi da questa malattia, un numero enorme di vittime, eppure continua ad essere bassa la percentuale dei vaccinati. La vaccinazione è l’unica arma contro questa epidemia che ha già distribuito tanto dolore fra la nostra gente. Oggi ci stringiamo attorno ai figli e ai familiari tutti dell’ennesima vittima del Covid, nella speranza che la strage sia finita“, conclude il sindaco.