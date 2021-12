GF Vip, la frecciatina della Bruganelli a Miriana: “Incoerente”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri sera, si è ovviamente parlato di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Nel parlare di questa possibile coppia, Sonia Bruganelli non ha mancato di lanciare una frecciatina alla gieffina.

“Incoerente” – Ai telespettatori e ai presenti in studio non è sfuggito il feeling nato tra Biagio e Miriana. Di loro due si è discusso anche in puntata, non mancando di mostrare ciò che gli altri inquilini hanno detto di questa possibile coppia.

Inevitabile non parlare di Nicola Pisu, il quale non ha mai nascosto l’interesse provato verso la showgirl. La Trevisan, dal canto suo, ha sempre rifiutato le sue attenzioni. Davanti a questo cambio di comportamento, tutti hanno concordato che il motivo di ciò è solo uno: “Non gli piaceva abbastanza, le altre erano tutte scuse”.

Ovviamente Alfonso Signorini ha voluto sapere il parere delle due opinioniste, ricevendo una frecciatina della Bruganelli per la Trevisan. Sonia, infatti, ha preso un libro con un disegnino di Peter Pan ed ha affermato: “È un disegnino..Peter Pan. L’Isola che non c’è”. Facendo poi riferimento proprio all’isola che non c’è, l’opinionista ha aggiunto: “La coerenza di Miriana!”.

Riguardo il suo rapporto con Biagio, la Trevisan ha ammesso di essere più energica, proprio un’altra persona. Dal canto suo D’Anelli ha chiarito che: “Sta nascendo un’amicizia splendida, è bello svegliarmi la mattina così”. Davanti a tutto ciò, sono in molti che sperano che tra i due gieffini nasca del tenero.