GF Vip, la notte dopo la puntata: acceso scontro tra Daniele ed Edoardo Donnamaria

Durante la notte, una volta conclusa la puntata, nella casa del GF Vip si sono accesi gli animi. Dopo le varie clip mostrate durante la diretta, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un duro scontro.

SI ACCENDONO GLI ANIMI DOPO LA PUNTATA – Tra i vari argomenti che Alfonso Signorini ha deciso di trattare durante la puntata, ha deciso di mostrare alcune clip in cui Donnamaria commenta il comportamento di Daniele. Nel dettaglio, il volto di Forum si è detto deluso nel vedere come l’ex tronista veneto sia cambiato nei confronti di Antonino, Antonella e Oriana.

Già durante la puntata si è potuto notare come Dal Moro sia rimasto deluso dalle parole dell’amico. Una volta conclusa la live, Daniele ha continuato a ripetere di non ritenersi affatto incoerente, anzi.

Per quanto riguarda il cambio di atteggiamento con alcuni gieffini con cui in passato ha avuto degli attriti, il concorrente ha spiegato: “Io su Antonella ho avuto l’opportunità di ricredermi e cambiare idea su di lei“. Ha poi aggiunto di essere rimasto coerente, anche con Oriana con cui sembra sia in corso un flirt.

Durante l’accesa discussione, Daniele ha accusato Donnamaria di non essere riuscito a capirlo in quattro mesi di convivenza: “Vedere che io faccio un cambiamento che a me costa fatica… Vedere che se anche mi sforzo le persone possono pensare ciò che pensi tu… Ci rimango male“. Attualmente non sembra che i due concorrenti del GF Vip siano predisposti a un riavvicinamento.