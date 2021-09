GF Vip, la rivelazione di Tommaso Eletti su una gieffina: “Mi ha colpito”

A finire ancora una volta al centro dell’attenzione è Tommaso Eletti, attualmente concorrente al GF Vip. Al pubblico da casa non è affatto sfuggita la confessione notturna che il ragazzo ha fatto a Gianmaria Antinolfi, un altro concorrente. Stando a quanto rivelato, l’ex volto di Temptation Island sarebbe rimasto colpito da una gieffina in particolare. Di chi si tratta?

“Mi ha colpito” – Nella nottata di mercoledì, Eletti si è lasciato andare a delle confessioni. Parlando con Gianmaria, il giovane ha parlato delle concorrenti della sesta edizione del reality, ammettendo che c’è una che ha attirato il suo interesse:

“Chi mi piace tra le ragazze qui? Oddio io fuori ho una situazione. Ho una ragazza che vorrei conoscere meglio quando esco, poi non si sa mai. Sophie Codegoni? No lei non mi piace sono serio. Comunque a me non attirano soltanto le ragazze grandi, ma anche quelle giovani. L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza“

LE INDISCREZIONI SULL’ EX – A far indignare il web, però, sono state alcune dichiarazioni che il ragazzo ha fatto negli ultimi giorni. Il 19enne si è lasciato andare a qualche indiscrezione riguardo l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. La storia tra Tommaso e Valentina ha fatto parecchio discutere durante la messa in onda di Temptation Island. L’insana gelosia del ragazzo è stata aspramente criticata.

Nonostante la storia tra i due sia giunta al capolinea alla fine del docu-reality, il gieffino è tornato a parlare nuovamente su Valentina. A far arrabbiare il popolo del web sono state le rivelazioni sulla sfera intima della sua precedente e discussa storia d’amore:

“Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva”, ha così raccontato il gieffino.