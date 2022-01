GF Vip, la sfuriata di Lulù a Jessica: “Il tuo comportamento è da sf***ta”

C’è ancora tensione nella casa del GF Vip e nuovamente ad essere protagonista è Lulù Selassié. Questa volta la princess si è scagliata contro Jessica, sua sorella, rimproverandola duramente.

“Il tuo comportamento è da sf***ta” – Dall’ingresso di Alessandro Basciano, Jessica non ha mai fatto mistero del suo interessamento nei confronti del ragazzo. Sebbene l’ex tentatore attualmente stia con Sophie Codegoni, la Selassié non manca di lanciare battutine all’ex corteggiatore.

Le frecciatine della 27enne e la confidenza con Basciano, stanno infastidendo l’ex tronista di UeD. Ad intervenire è stata Lulù, lasciandosi andare ad una forte sfuriata con la sorella maggiore. La ragazza le ha infatti fatto notare di non avere speranze con Alessandro, consigliandole quindi di lasciarlo perdere:

“Dovresti dire: “Non mi vuole? Basta, sti caz**”. Non insistere con quelle battute ridicole, perché anch’io mi incaz**rei, se una persona che ci ha provato con Manuel dall’inizio insistesse a fare battute dopo che lui ha scelto me. Te lo dico perché ti voglio bene, perché non lo vuoi capire? Sembra che io sia cattiva e voglia farti del male, ma lo faccio per te. Così, ti do una scossa nel cervello, perché stai dormendo. Vivi in un altro mondo. Sembra che non hai mai visto un uomo. Mi dispiace tanto per te”.

Davanti a queste parole, Jessica ha voluto ricordare alla sorella il suo comportamento nei confronti di Manuel Bortuzzo. Sebbene ora Lucrezia e il nuotatore abbiano intrapreso una relazione, la loro storia ha avuto non pochi alti e bassi.

Lulù ha subito smentito Jessica, poiché, a detta della princess, le sue non erano “figure di m***a” dato che sia da parte sua che da parte di Manuel c’era dell’interesse. Nella situazione di Jessica, invece, l’interesse di Basciano è nei confronti della Codegoni.

Continuando nella sua sfuriata, Lulù ha aggiunto: “Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inc**ata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di me**a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sf***ta. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche. Lo capisci perché mi arrabbio? Non mi importa se è il modo sbagliato! Non me ne frega niente, comunque puoi andare, ciao, vai, arrivederci, grazie!”.

Sebbene la concorrente del GF Vip abbia usato toni abbastanza accesi e duri, la sorella ha continuato a mantenere la calma: “Ascolta non è come stai dicendo tu. Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose. Nostra mamma arrabbiata? Ma va figurati. No, il mio comportamento non è vergognoso.Tu dici che io non so il modo giusto per arrivare un uomo, prima o poi lo imparerò. E non ti rendi conto del modo che hai di attaccarmi. Guarda che aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto“.