GF Vip, la spiazzante proposta di Barù a Jessica: “Fuori da qui…”

A spiazzare in questi giorni il pubblico del GF Vip è stato Barù e le sue ultime dichiarazioni. In confessionale con Jessica Selassié, il gieffino le ha fatto una proposta piccante che è finita al centro delle chiacchiere social.

“Fuori da qui…” – Non è certamente passato inosservato l’interesse di Jessica nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. Un sentimento che non sembrerebbe però ricambiato dal ragazzo. Nonostante ciò, però, Barù ha spiazzato la gieffina con una proposta indecente.

A rivelarlo è stata Jessica a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Stando al racconto della princess, il tutto sarebbe avvenuto nel confessionale: “Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale…“.

Nel venire a sapere ciò, Alessandro si è mostrato abbastanza sorpreso della frase del concorrente. Continuando con il suo racconto, la Selassié ha aggiunto: “Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso’ “.

Davanti a questa situazione, Basciano si è lasciato andare ad una battuta: “Vabbè, fatti dare sta botta da Barù…”. Di tutt’altro avvisto è stata Sophie, visibilmente infastidita e offesa dalle parole di Barù, affermando: “Amo, ma dagli tu una botta in testa a Barù!”.

Le parole di Barù sono finite al centro dell’attenzione dei social. Su Twitter, in particolar modo, gli utenti non hanno affatto gradito tale frase. Cosa accadrà ora tra Jessica e Barù? Sicuramente la loro situazione verrà discussa anche in studio.