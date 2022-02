La Pupa e il Secchione, alla conduzione Barbara D’Urso: totalmente diversa dalle precedenti edizioni

È molto atteso il ritorno del La Pupa e il Secchione su Italia 1, di cui è certa la conduzione. Quest’anno, infatti, in veste di conduttrice ci sarà Barbara D’Urso, la quale sembra aver già messo il suo tocco. Come annunciato da un comunicato, Mediaset ha fatto sapere che si tratta di un’edizione totalmente diversa dalle precedenti. Cosa è cambiato?

LE NOVITÀ – Come detto in precedenza, la Mediaset in un comunicato ha fatto sapere che la nuova edizione del programma sarà molto simile al GF Vip. Per quanto riguarda i concorrenti, dovranno vivere tutti insieme in una villa. Abbandoneranno la villa solo il martedì sera durante la puntata:

“Il martedì, i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show”.

Ovviamente si è parlato anche della giuria, composta da Simona Izzo e Antonella Elia, le quali avranno un ruolo importante. Ma in questa edizione l’accento non verrà posto solo sul superamento delle prove per arrivare alla vittoria:

“Per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana”.

Come il GF Vip, anche ne La Pupa e il Secchione saranno presenti dei vip. Sul web si è parlato di una possibile partecipazione di Aristide Malnati, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, come secchione e di Mila Suarez nelle vesti di pupa.