GF Vip, la trasformazione di Francesca Cipriani: prima e dopo la chirurgia

Per nulla estranea al mondo dei reality, Francesca Cipriani è nuovamente una concorrente del GF Vip. Dal suo esordio televisivo nel 2006 come concorrente del Grande Fratello, non si può non notare il cambiamento della gieffina nel corso del tempo. Com’è cambiata la Cipriani?

LA TRASFORMAZIONE DI FRANCESCA – La donna non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica. A caratterizzare il suo personaggio non sono solo la sua personalità solare e la sua aria da svampita, ma anche la sua bellezza prorompente.

Come ammesso dalla stessa Francesca, il seno è stato più e più volte ritoccato fino ad arrivare a portare la decima. Inoltre, la Cipriani si è sottoposta a qualche intervento anche per i fianchi, l’addome e il suo lato B.

Riguardo al ritocco al suo lato B, a creare scalpore è stata la decisione della gieffina di documentare tutto il percorso per l’intervento. Per una settimana, infatti, la Cipriani è stata più volte protagonista a Pomeriggio 5 per documentare ila trasformazione del suo lato B.

Sulla sua scelta di ricorrere alla chirurgia estetica, la concorrente del GF Vip non si è mai pentita. Come dichiarato in passato a Domenica In, tornasse indietro, rifarebbe la stessa scelta:

“Sto bene, mi sento meglio con il mio corpo, mi sento meglio interiormente. Sono una donna esplosiva a 360° come personalità, la mia esterorità rispecchia anche quella che sono dentro. È stata una scelta molto riflettuta, intima, personale. Tornassi indietro lo rifarei di nuovo. Io mi piaccio, poi la bellezza è soggettiva”.