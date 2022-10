GF Vip, la versione di Pamela Prati sul caso Caltagirone: il commento di Pamela Perricciolo

Come già anticipato ancor prima dell’inizio della settima edizione del GF Vip, Pamela Prati ha deciso di rendere pubblica la sua verità sul caso Mark Caltagirone. Davanti alla confessione della gieffina, ad intervenire è stata Pamela Perricciolo, ex manager della donna insieme ad Eliana Michelazzo. Entrambe le donne sono coinvolte nel caso Caltagirone.

L’INTERVENTO DELLA PERRICCIOLO – Nel corso dell’ultima puntata del reality, andato in onda ieri in prima serata, la Prati ha parlato di quanto accaduto nel 2019. In quell’anno la soubrette ha parlato per mesi della sua storia d’amore con Mark Caltagirone, l’uomo con cui avrebbe dovuto sposarsi, così come annunciato dalla stessa Prati. Alla fine, però, la donna ha confessato: non è mai esistito nessun Mark Caltagirone.

Nel ripercorrere le tappe di quel doloro e difficile capitolo della sua vita, Pamela si è scagliata contro Eliana e la Perricciolo. Nel dettaglio, la concorrente del GF Vip ha accusato le sue due ex manager di averla plagiata, truffata. A queste parole, a replicare è stata proprio Pamela che ha spiegato che la Prati non ha mai percepito del denaro per via di un pignoramento che bloccava qualsiasi tentativo di effettuarle un bonifico.

Attraverso le sue IG Stories, Pamela ha scritto: “Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma. Ma poi mi denuncia”. Successivamente è arrivata la replica del legale della donna: “Veramente sto guardando questo programmetto solo per te”.

Alla fine la Perricciolo ha deciso di postare le prove del blocco del bonifico: “Come tutti voi che mi seguite ben sapete, non rispondo mai sui social. Ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. È arrivato il momento di dire anche il perché, però”.