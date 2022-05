GF Vip, l’appello di un ex volto di Amici a Signorini: “Vorrei invitarlo a mantenere la parola data”

Nonostante manchino ancora svariati mesi alla nuova edizione del GF Vip, alcuni personaggi noti della televisione si stanno candidando per entrare nella casa più spiata d’Italia. Recentemente un ex volto di Amici ha deciso di lanciare un appello ad Alfonso Signorini, mostrando il suo desiderio di partecipare al reality.

“Vorrei invitarlo a mantenere la parola data” – Tony Aglianò, ex ballerino della sesta edizione di Amici, è stato recentemente intervistato da Biccy. Il danzatore ha rivelato di aver sostenuto un colloquio con Signorini, ma senza esser stato più ricontattato dal conduttore:

“L’anno scorso ho fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffanin, dopo la mia partecipazione ad Amici. Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”.

Continuando a parlare del GF Vip, Tony ha spiegato anche il perché ci tenga a diventare un concorrente della prossima edizione:

“Vorrei fare il Grande Fratello Vip perché non parlo con mio padre da due anni perché ha scoperto in tv della mia omosessualità. Proprio al Grande Fratello Cristiano Malgioglio ha detto che io ero l’ex di Giacomo Urtis e mio padre lo ha scoperto così. Vorrei che questo fatto si risolva proprio lì, dove tutto è nato. Dato che al GF si raccontano le storie e si riuniscono le famiglie, vorrei approfittarne per riallacciare i rapporti con mio padre”.