GF Vip, l’inaspettato gesto social di Alex: ha smesso di seguire Soleil su Instagram

Sebbene il suo percorso al GF Vip sia concluso, Alex Belli non smette di essere tra i protagonisti del reality. Ad attirare per l’ultima volta l’attenzione dei fan è stato il gesto social che l’attore ha compiuto sui social: ha smesso di seguire Soleil Sorge su Instagram.

IL GESTO SOCIAL – Nonostante Belli non sia più dentro la casa più spiata d’Italia, il triangolo che lo ha visto protagonista insieme alla moglie Delia Duran e Soleil continua a far discutere. L’ultima puntata del reality ha visto l’ennesimo confronto tra l’attore e l’ex volto di UeD, questa volta con la presenza della madre di quest’ultima.

Il confronto, però, non è sicuramente andato come sperava l’ex gieffino. Il giorno dopo la diretta del GF Vip, infatti, ai fan del programma non è sfuggito un dettaglio in particolare. L’attore ha infatti smesso di seguire la ragazza sui social, scrivendo lo stesso giorno un tweet:

“Sappi che io sono sempre stato e sarò con te. In questi mesi ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella st****a!” Gli occhi non mentono mai”.

Dopo il gesto dell’ex volto del reality, sono in molti che attendono il prossimo appuntamento serale del programma. Sicuramente, infatti, l’amicizia artistica tra i due continuerà a far discutere anche in studio.