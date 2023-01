GF Vip, Luca e Soraia sono pronti al matrimonio? “Un passo per volta”

Tra i protagonisti più amati di questa ultima edizione del GF Vip c’è certamente Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo circa tre mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, il ragazzo ha deciso di interrompere questa sua avventura, desideroso di tornare a casa e da Soraia Ceruti. A distanza di qualche settimana dalla fine del suo percorso nel reality, l’ex gieffino e la compagna sono tornati in tv.

“Un passo per volta” – Dopo aver deciso di voler mettere un punto al suo percorso al GF Vip, Luca è tornato nuovamente sul piccolo schermo. Insieme alla sua amata Soraia, Salatino ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Verissimo. Oltre a parlare della sua vita, l’ex gieffino ha voluto raccontare la sua love-story insieme all’ex corteggiatrice.

La storia d’amore tra i due ragazzi ha avuto inizio nello studio di Uomini e Donne. Parlando proprio della sua esperienza al dating-show, l’ex gieffino ha ammesso quanto essa sia arrivata per caso: “Durante la pandemia mi è arrivato un messaggio da parte della produzione. Ho iniziato come corteggiatore e non sono stato scelto, poi sono diventato tronista e ho incontrato una persona veramente speciale”.

Come è risaputo dai fan del programma, in casa l’ex tronista ha vissuto diversi momenti difficili. Il ragazzo, infatti, ha spesso mostrato un certo malessere non solo per la lontananza da casa, ma anche dalla sua amata. Durante uno dei suoi momenti, Luca ha ammesso di voler convolare a nozze con la Ceruti.

Durante l’intervista la Toffanin ha voluto indagare proprio su un possibile matrimonio. A differenza, però, di quanto detto al GF Vip, Luca ha fatto qualche passo indietro: “Intanto stiamo a vedere per la casa. Ora mi trasferisco a Como, però facciamo un passo per volta”.