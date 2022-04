GF Vip, Lulù presa di mira sui social: le parole di Sonia Bruganelli

Nella giornata di ieri Sonia Bruganelli, ex opinionista dell’ultima edizione del GF Vip, ha deciso di rispondere alla curiosità sui social. Non sono mancate domande sul reality, in particolar modo su alcuni ex gieffini dell’ultima e delle precedenti edizioni. A non passare inosservata è stata la replica della donna riguardo una domanda su Lulù Selassié.

L’INTERVENTO DI SONIA – Nonostante il GF Vip abbia chiuso i battenti da qualche settimana, molti ex concorrenti sono ancora al centro dell’attenzione. Oltre ai gossip e ai rumors, purtroppo Lulù si ritrova ad essere presa di mira sui social dai cosiddetti leoni da tastiera.

Sulla situazione che sta affrontando la Selassié, a dire la sua è stata la Bruganelli: “Non sono al corrente del bullismo che subisce Lulù ma spero che lei sia più forte e ignori i tanti stupidi del web…”.

Proseguendo con le domande, c’è anche chi ha voluto sapere se Sonia ci sarà o meno alla prossima edizione del reality. Le sue discussioni con Adriana Volpe, il suo essere schietta e diretta hanno spesso diviso il pubblico da casa.

Riguardo questa possibilità, la moglie di Paolo Bonolis è stata molto chiara: “È stata una bella esperienza, ma credo che rimarrà unica…”. Non resta altro, quindi, che iniziare ad ipotizzare chi andrà ad affiancare Adriana Volpe il prossimo anno.