Paola Barale, i rumors sul triangolo con Costanzo e la De Filippi: la smentita

La protagonista dell’ultima puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, è stata Paola Barale. La showgirl ha parlato non solo del suo passato, ma ha smentito un rumors che l’ha vista per anni protagonista.

LA SMENTITA – Volto amato degli anni ’90, negli ultimi anni la Barale raramente si è mostrata sul piccolo schermo. Un’occasione, quella nel programma di Rai 2, per smentire alcuni rumors che per anni l’hanno messa al centro del gossip.

Nella trasmissione di Francesca Fagnani, la conduttrice di Buona Domenica ha parlato del suo orientamento sessuale: “Nulla contro le donne, però preferisco il fallo. Ti è piaciuta? Ci siamo? Finalmente l’abbiamo detto. Viceversa non avrei problemi a dirlo ma sono attratta da altro a livello sessuale. Ho bisogno di un po’ di testosterone insomma”.

È inoltre stato inevitabile parlare del presunto triangolo con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Riguardo questo gossip, è finalmente giunta la smentita ufficiale:

“So qual è la spiegazione ma la tengo per me. La cosa strana è che io non conosco bene Maria De Filippi, se l’ho vista 10 volte in tutta la mia vita ai tempi di Buona Domenica”.

Ha poi proseguito: “Io mi sono data una risposta e una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare quindi non l’ho mai data a nessuno per lavorare quindi di conseguenza non dandola a nessuno puoi anche diventare gay insomma e l’altra me la tengo per me perché non riguarda solo me. Credo che parta da qualcosa. A un certo punto tutti lo davano per scontato. Secondo me parte da un qualcosa, da una situazione a me vicina e che forse ha fatto sì che si pensasse a questa cosa”.