GF Vip, Manuel nomina Lulù: “Non me lo sarei aspettata”

Ieri per Lulù Selassié, attuale concorrente del GF Vip, è stata un’altra serata difficile, soprattutto, durante nomination dove è scoppiata a piangere. La principessa etiope, infatti, è rimasta delusa dall’essere stata nominata da un inquilino in particolare.

“Non me lo sarei aspettata” – Come in ogni puntata del reality, verso la fine è giunto il momento delle nomination. È prima toccato a quelle palesi, ossia quelle fatte davanti agli altri concorrenti. Una volta arrivato il suo turno, Manuel Bortuzzo ha nominato Lulù: “Io nomino Lulù perché è l’unica persona che in questi giorni mi ha fatto stare male“.

Davanti a questa nomination, Alfonso Signorini ha subito chiesto a Lulù cosa ne pensasse. Proprio durante la puntata si era parlato del loro rapporto abbastanza burrascoso e che non lasciava più nulla fuori dal programma. Alla domanda del conduttore, la ragazza ha ammesso di essere spiazzata dalla decisione dell’atleta: “No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi”.

La Selassié è poi scoppiata a piangere, aggiungendo: “Io nonostante abbia sofferto in determinate situazioni, non ho mai smesso di volergli bene . E non ho mai avuto una rabbia verso di lui, quindi non mi sarei mai aspettato che mi nominasse, sono sincera”.

Davanti a questa scena, i telespettatori si sono divisi. C’è chi, infatti, ha iniziato a commentare negativamente il nuotatore, accusandolo di non essersi comportato bene con Lulù. C’è chi, invece, accusa la principessa etiope di essere stata troppo pesante nei confronti del ragazzo. Come si evolverà ora la situazione in casa?