Uomini e Donne, crisi tra Francesca ed Eugenio: lei non smentisce, ma replica ai rumors

Nei giorni scorsi è arrivato il gossip che vede protagonista una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di quella formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, uniti dal 2013. Davanti a questo scoop, l’ex corteggiatrice ha deciso di parlarne sui social.

IL CHIARIMENTO DI FRANCESCA – A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza, noto su Instagram per i suoi tanti scoop sui volti noti del piccolo schermo e dei social. L’influencer, tramite le IG Stories, ha parlato dell’amata coppia, rivelando:

“Mi permetto di parlarne perchè ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi – scrive Venza – non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie…ma stanno passando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo se lo sentiranno”.

Dallo scoppio del gossip sui due, a Deianira Marzano, nota esperta di cronaca rosa, sono giunte inaspettate segnalazioni. Nelle sue storie su Instagram, infatti, la Marzano ha mostrato i messaggi giunti e che parlavano di un presunto tradimento di Eugenio ai danni di Francesca. Davanti a questi rumors, l’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire.

Nelle sue IG Stories, la Del Taglia ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione che sta vivendo insieme al compagno:

“Mi stanno arrivando messaggi assurdi in direct e visto che io teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò chiedo un minimo di rispetto, anche perché io già ne avevo parlato tempo fa, rispondendo a delle vostre storie che non era un bel momento. Ne ho sempre parlato con molta tranquillità e quindi, ecco, un minimo di dignità, ragazze, su!, evitiamo. Noi abbiamo due figli, quindi l’ultima cosa che vogliamo è fare teatrini stupidi, gossippate inventate, quindi evitiamo cazzate e tutto, sono momenti che tutte le persone normali hanno in un rapporto, soprattutto dopo tanti anni che due persone stanno insieme, quindi detto ciò sono affari nostri”.