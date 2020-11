GF Vip, Matilde Brandi in crisi con il compagno: “Dobbiamo capire se si può superare o no”

Nonostante sia uscita da qualche settimana dalla casa del GF Vip, Matilde Brandi continua a far parlare di sé. Protagonista all’interno del reality, è attualmente finita al centro dell’attenzione dopo l’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

“Siamo in crisi” – In un intervista alla rivista, la Brandi ha rivelato che tra lei e il marito non è tutto rose e fiori. Infatti, ha rivelato che stanno attraversando un periodo di crisi che ha avuto inizio qualche mese fa, precisamente in estate. La situazione è poi peggiorata con la partecipazione del reality, cosa di cui non era d’accordo il compagno:

“Lui non voleva neppure partecipassi al GF Vip: voleva tutelarmi, sapendo che sono una persona pulita…”

Riguardo la crisi che ha colpito la coppia, Matilde ha rivelato: “C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le mie figlie, però, resteranno con me”.

IL MATRIMONIO MAI AVVENUTO – Un altro tema toccato nell’intervista sono state le nozze mai avvenute. Nonostante stiano insieme da ben 17 anni, la Brandi e il compagno non hanno mai fatto il grande passo. Riguardo a ciò, l’ex gieffina ha spiegato: “Non abbiamo pensato fosse necessario, poi in passato ci siamo anche lasciati…Quindi abbiamo avuto paura di sposarci…”