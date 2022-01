GF Vip, Miriana Trevisa: chi è il chiacchieratissimo ex?

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan è spesso finita al centro del gossip per una sua recente storia. Prima della sua partecipazione al reality, la donna ha chiuso la sua relazione con Vito Fusco. Chi è questo chiacchieratissimo ex fidanzato?

CHI E’ VITO FUSCO? – Nelle scorse settimane all’interno della casa Giacomo Urtis ha lanciato un inaspettato scoop sulla Trevisan e la sua reazione con Vito. Parlando con Soleil Sorge, il chirurgo dei vip ha rivelato che Miriana ha ricevuto costosissimi regali da parte proprio di Vito. Una notizia che ovviamente Alfonso Signorini ha voluto dare in studio, lasciando spiazzata la stessa ex protagonista di Non è la Rai.

Davanti alle parole di Urtis, Vito non ha fatto altro che confermare questa sua rivelazione: “Finita la puntata del GFVIP di ieri sera sono stato preso d’assalto con domande e frasi sgradevoli perchè in molti sanno che io e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme. E ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perchè lui ha detto solo la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perchè mi faceva capire ne avesse bisogno! Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! Dice bugie su di me!”.

Sebbene Miriana stessa abbia dichiarato di essere single da cinque anni, a smentirla è stato Vito. Da quanto rivelato dall’uomo, attualmente legato a Veronica Ursida, ex volto di Uomini e Donne, la storia tra lui e la Trevisan è finita qualche mese prima che entrasse al GF Vip.

Su di lui, però non si sa molto. Dalla vita abbastanza riservata, su Vito si sa solo che è originario di Taranto. Dai social è inoltre emero che Fusco è proprietario di due catene di ristoranti: The Meat Market e The Fisherman Burger.