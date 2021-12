GF Vip, non sfugge una IG Story di Alex Belli: canzone dedicata a Soleil?

Sebbene da qualche giorno non sia più un concorrente del GF Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé. Qualche giorno prima del suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, Belli ha pubblicato una IG Story che ha fatto molto discutere. Si è ipotizzato, infatti, che la storia fosse indirizzata a Soleil Sorge.

CANZONE INDIRIZZATA A SOLEIL? – Nonostante il legame che si era creato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, i baci e le parole che si erano scambiati, Alex ha deciso di porre fine al suo percorso nel reality. L’attore, infatti, ha deciso di voler salvare il suo matrimonio con Delia Duran, facendosi squalificare.

Qualche giorno prima del suo ritorno nel programma, desideroso di chiarire con alcuni suoi ex compagni, ma, soprattutto, con Soleil, Belli è tornato sui social. Tra le IG Stories dell’ex gieffino, a saltare all’occhio è stata una in particolare dove si è visto l’uomo intento a cantare una canzone.

Nella storia incriminata si vede Belli al pianoforte, mentre suona e canta un famosissimo brano di Tiziano Ferro: “Non me lo so spiegare”. Sebbene non abbia scritto o detto nulla, in molti hanno pensato, ascoltando in particolare i versi cantati, che si trattasse di una dedica indirizzata alla Sorge.

Inoltre, a balzare all’occhio è stato un altro particolare: la presenza di Delia. La Duran, infatti, si è intravista mentre era seduta sul divano e si lasciava truccare da qualcuno che però non è stato inquadrato. Sarà come stanno ipotizzando gli utenti dei social?