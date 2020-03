GF VIP, Paola e Teresana svelano retroscena su Francesco Monte

Durante la notte, Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese si sono confrontante su uno degli argomento che li accomunano: Francesco Monte. Entrambe le concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, sono state insieme con l’ex tronista. Questa notte, le ragazze si sono lasciate sfuggire vari retroscena, tra cui uno riguardo un’altra ex di Monte: Giulia Salemi.

TERESANNA E IL SUO INCONTRO CON GIULIA – La Pugliese e Francesco si sono conosciuti sotto i riflettori di Uomini e Donne. Una storia travagliata che è naufragata dopo poco l’uscita dallo studio del programma. Questa notte Teresanna ha rivelato di aver incontrato Giulia Salemi durante un evento: “Praticamente ha fatto tutto lei- ha iniziato a spiegare-. Però, super carina, devo dire la verità. Non volevo dare in pasto, non volevo far uscire notizie tipo che siamo amiche, no. Io poi sono una coerente, nulla contro”.

IL MESSAGGIO DI MONTE A PAOLA – L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conosciuto Francesco durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi. Proprio durante il reality, i due hanno avuto un breve flirt che è terminato in fretta. Durante il confronto con Teresanna, Paola ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da parte di Monte prima di entrare nella casa. “Mi ha scritto prima di venire qua, perché aveva saputo che sarei entrata qua, mi fa: ‘Mi raccomando, io ti stimo come persona’, un messaggio come a dire ‘Non parlare male di me'”, ha raccontato la Di Benedetto. Inoltre, la fidanzata di Fede ha rivelato la reazione del padre quando ha saputo la fine della sua frequentazione con Francesco. “Ti posso dire? Io sono tanto contento figlia mia”, ha così concluso la ragazza.