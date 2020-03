Ultimatum Inter a Sanchez: rimani solo se ti dimezzi lo stipendio

Il dilemma sulla permanenza o meno del cileno Sanchez alla corte di Conte anche per il prossimo anno è finalmente risolto. Il giocatore, ancora tesserato del Manchester United potrà rimanere a Milano soltanto se deciderà di dimezzarsi l’attuale stipendio. Non un problema di prestazioni, dunque, ma di mera finanza alla base delle incertezze su un suo ritorno in Inghilterra o trasferimento definitivo all’Inter.

Marotta è stato chiaro. Il profilo del giocatore è in linea con quanto richiesto dalla società. Purtroppo le risicate risorse economiche non permetteranno all’abile esterno offensivo di continuare a ricevere lo stesso ingaggio che percepisce all’Old Trafford e di conseguenza all’Inter quest’anno.

A svelare la trama dell’affaire “Sanchez” ci ha pensato il quotidiano britannico “Daily Mail” che, dalle sue colonne è riuscito a fare luce sull’accaduto. Il cileno percepisce quasi 400 mila sterline a settimana dal Manchester United che a conti fatti sarebbero poco meno di 30 milioni di euro all’anno. Una cifra astronomica che quasi nessun club potrebbe continuare a garantirgli da oggi alla fine della sua carriera.

Tanto per fare un confronto, Cristiano Ronaldo alla Juve attualmente guadagna soltanto poche migliaia di euro in più. E’ ovvio che nessuno all’Inter potrebbe mai ottemperare a tale peso sulle casse societarie. Da qui la decisione di parlare chiaro a giocatore ed entourage per far comprendere quanto forte sia il desiderio di trattenerlo anche in futuro ma non certo a quel prezzo.

La palla passa ora nelle mani dell’ex Udinese che verosimilmente entro fine stagione dovrà decidere del proprio futuro. Il faraonico contratto con i “Red Devils” sarà in essere fino a giugno 2022. L?Inter sicuramente proporrà un accordo di qualche anno più lungo ma, come detto, alla metà dell’ingaggio. Si attendono ghiotte novità in merito.